Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali

L'anticipo della domenica delle 12.30 vede di fronte la Juventus ed il Cagliari. Si giocherà all'Allianz Stadium. La Juventus è reduce dall'esaltante vittoria per 3-2 in Champions League contro il Red Bull Lipsia, in trasferta. Stesso risultato per il Cagliari, che è tornato da Parma con tre punti importanti. I rossoblù, attualmente, si trovano al sedicesimo posto in campionato a 5 punti, in compagnia di Parma, Lecce e Genoa, in piena lotta salvezza; se la squadra di Nicola facesse colpaccio, raggiungerebbe il Como ad 8 punti, a metà classifica. I bianconeri, invece, sono al quarto posto, a 12 punti: con un'eventuale vittoria, possono superare l'Udinese e l'Inter, e piazzarsi in solitaria al secondo posto dietro il Napoli capolista.