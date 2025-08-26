Juventus, stangata per Cambiaso: due turni di squalifica, salta l’Inter

Piove sul bagnato in casa Juventus , la Lega Serie A ha deciso di sanzionare in maniera pesante l'ex Genoa Andrea Cambiaso . Il classe 2000 salterà 2 partite , quindi sia quella al Marassi contro il Grifone di questo weekend, ma soprattutto il big match dopo la sosta contro l'Inter . Assenza che sicuramente si farà sentire su quel reparto, a cui Tudor dovrà sopperire per sostituire l'esterno bianconero.

La vittoria contro il Parma e l'espulsione di Cambiaso

È incominciato con il piede giusto il nuovo campionato in casa Juventus, i bianconeri di Tudor hanno guadagnato i 3 punti contro il nuovo Parma di Carlos Cuesta esprimendo un bel gioco. La partita in se per se è stata ottima su tutti i punti di vista, pressing, gioco e soprattutto finalizzazione. Uomini copertina sicuramente Jonathan David, per il primo centro all'esordio in Serie A, e Kenan Yildiz con due assist (uno al canadese e l'altro a Dusan Vlahovic).