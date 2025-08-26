Piove sul bagnato in casa Juventus, la Lega Serie A ha deciso di sanzionare in maniera pesante l'ex Genoa Andrea Cambiaso. Il classe 2000 salterà 2 partite, quindi sia quella al Marassi contro il Grifone di questo weekend, ma soprattutto il big match dopo la sosta contro l'Inter. Assenza che sicuramente si farà sentire su quel reparto, a cui Tudor dovrà sopperire per sostituire l'esterno bianconero.
Giudice sportivo
Juventus, stangata per Cambiaso: due turni di squalifica, salta l’Inter
La vittoria contro il Parma e l'espulsione di Cambiaso—
È incominciato con il piede giusto il nuovo campionato in casa Juventus, i bianconeri di Tudor hanno guadagnato i 3 punti contro il nuovo Parma di Carlos Cuesta esprimendo un bel gioco. La partita in se per se è stata ottima su tutti i punti di vista, pressing, gioco e soprattutto finalizzazione. Uomini copertina sicuramente Jonathan David, per il primo centro all'esordio in Serie A, e Kenan Yildiz con due assist (uno al canadese e l'altro a Dusan Vlahovic).
Proprio poco prima del 2-0 dell'attaccante serbo, al minuto 83' Cambiaso reagisce ad un fallo con una sbracciata ai danni di Lovik. L'arbitro estrare il rosso diretto per l'esterno italiano. Cartellino però che gli costa caro. Il numero 27 bianconero dovrà scontare due giornate di squalifica per via della condotta violenta. Oltre al Genoa, dunque, Cambiaso salterà il derby d'Italia contro l'Inter.
L'incrocio coi nerazzurri è fissato al rientro della sosta per le nazionali, il 13 settembre alle ore 18, all'Allianz Stadium di Torino. Per i bianconeri si tratta di un tassello fondamentale della formazione: un titolare inamovibile ed uno dei migliori nella preseason.
