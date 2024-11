Juventus, Thiago Motta: “Fiducia nei miei ragazzi. Futuro in Premier? Concentrato sulla Juventus”

Thiago Motta alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Aston Villa: “Domani affronteremo una grande squadra”

Nancy Gonzalez Ruiz 26 novembre 2024 (modifica il 26 novembre 2024 | 20:14)

In vista della prossima partita di Champions League contro l'Aston Villa, in programma domani, 27 novembre alle ore 21:00, Thiago Motta ha presenziato alla consueta conferenza stampa pre-partita. Diversi gli argomenti trattati dal tecnico ex Bologna: dal punto infortuni ad un possibile futuro da allenatore in Premier. Di seguito la conferenza completa.

La conferenza stampa di Thiago Motta Alla domanda se firmerebbe per un pareggio, Motta ha risposto: "Non lo so. Vorrei vedere prima di chiedere, posso sbilanciarmi. Domani affronteremo una grande squadra, stanno giocando bene, sono determinato a fare il nostro lavoro con umiltà e rispetto".

Commentando la Champions League: "Mi piace questa competizione perché ci permette di crescere, affrontando squadre di culture calcistiche diverse. Siamo concentrati e pronti."

L’Aston Villa e la Premier League Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, in conferenza stampa (Photo by Morgan Harlow/Getty Images) Su cosa vorrebbe vedere in campo contro l'Aston Villa: "Continuità rispetto a quanto fatto finora. Siamo stati solidi contro il Milan, dobbiamo replicare la stessa attenzione difensiva e sfruttare le occasioni in attacco”.

Un commento su Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa: "Il suo percorso è noto, è ad alto livello da tanto. Per questo entreremo in campo con grande umiltà e rispetto”.

Sulla possibilità di allenare in Premier League in futuro: "Da giocatore non ne ho avuto l'opportunità, ma sono soddisfatto della mia carriera. Ora sono concentrato sulla Juventus, vedo un futuro qui”.

Sulla squadra Su cosa Weah potrà dare in attacco: "Se giocherà Tim, darà tanto. Ho fiducia nel gruppo, chiunque giochi farà una grande prestazione”.

Le parole chiave per la squadra: "Non c'è una parola chiave, ma tanti concetti. L'impegno non deve mai mancare, sia in fase offensiva che difensiva”.