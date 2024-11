Juventus, Thiago Motta: “Lille avversario molto interessante da affrontare”

La conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia della sfida contro il Lille: "Affronteremo una squadra in fiducia, ma stiamo bene anche noi"

Nancy Gonzalez Ruiz 4 novembre 2024 (modifica il 4 novembre 2024 | 18:58)

È già vigilia di Champions League per la Juventus di Thiago Motta, che domani, martedì 5 novembre, alle h. 21:00 sfiderà il Lille di Genesio, imbattuto da Atletico e Real Madrid. Nella consueta conferenza pre partita, l'allenatore portoghese non si è detto sorpreso del lavoro del tecnico francese sulla panchina del Losc: "Non mi ha impressionato. Giocano molto bene collettivamente. Difensivamente sono molto solidi. Non sono sorpreso dai loro risultati del Lille perché conosco il livello dell'allenatore. Sarà un avversario molto interessante da affrontare. Saremo concentrati e determinati per fare una grande gara"

La conferenza di Thiago Motta — "Tutte le partite sono importanti. Noi come Juventus vogliamo vincere sempre. La cosa più importante è cercare di migliorare sempre. Il Lille ha grande fiducia e vogliamo affrontarlo in condizione ottimale. Vogliamo dare qualcosa in più del nostro massimo. Si impara sempre e si migliora sempre. Dobbiamo scendere in campo determinati per fare una grande prestazione. Loro sono in fiducia, ma stiamo bene anche noi"

"Non ci sono favoriti durante una partita- ha continuato Thiago Motta - È una bella gara, in uno stadio bello e speriamo che il campo sia in buone condizioni domani. Possiamo solo parlare domani su chi avrà giocato meglio. Il nostro grande obiettivo è domani. Affronteremo una squadra in fiducia, ma stiamo bene anche noi. Vogliamo fare una grande partita. Questa squadra ha un grande atteggiamento e l'attitudine impeccabile. Abbiamo ancora tempo per preparare i dettagli per domani. Siamo pronti. La cosa più importante e avere un grande atteggiamento per fare una grande prestazione"

Sulla formazione Su Douglas Luiz: "E' un giocatore in più che potrà aiutarci. O dall'inizio o subentrando. Siamo contenti di averlo. Mancano solo Milik, Bremer e Nico Gonzalez. Tutti gli altri stanno bene"

Su Dusan Vlahovic: "Dusan sta bene e sta lavorando bene dall'inizio della stagione. Ora deve continuare a fare qualcosa in più per aiutare la squadra. Abbiamo grande fiducia. Domani andremo in campo insieme per fare una grande prestazione"

Sui continui cambi di formazione: "Può essere rischioso o no. Io non la penso così. Ognuno ha la sua filosofia. Io credo nel 200% nella mia. Fino a quando sarò qui le decisioni verranno prese a secondo del momento"