Derby della Mole: le scelte di Motta e Vanoli

Juventus-Torino, le formazioni ufficiali del Derby della Mole. Conceicao in panchina, Vlasic affianca Sanabria per i granata

Prosegue la 12ª giornata di Serie A con il Derby della Mole tra Juventus e Torino. I bianconeri, che non vincono in casa dal 19 ottobre, cercano una vittoria che li avvicini alle prime posizioni. Il Torino, invece, è reduce da 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 partite e punta a risalire dalla 11ª posizione, sperando in un successo che potrebbe spingerlo momentaneamente al 7° posto.