La stella della Juventus, Kenan Yildiz, ha rilasciato alcune dichiarazioni al media turco TNT Spor dopo il successo contro il Benfica

Giammarco Probo 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 17:02)

Dopo la grande vittoria casalinga in Champions League ieri sera contro il Benfica di Mourinho, la Juventus ora sta preparando al meglio la grande sfida di domenica alle 18 contro il Napoli di Antonio Conte. Tra i grandi protagonisti come sempre Kenan Yildiz, autore di un'altra ottima prestazione. Al temine del match, il numero 10 dei bianconeri ha rilasciato alcune dichiarazioni a TRT Spor.

Le dichiarazioni di Yildiz sul contratto e su Luciano Spalletti TEMA CONTRATTO -"Del contratto non dico nulla. Sono concentrato solo sul campo e su quello che devo fare qui. Sto bene alla Juventus ed è questo che conta per me”.

LE PAROLE SULLA CHAMPIONS E CAMPIONATO -"La Champions è sempre speciale ma dobbiamo prepararla come tutte le altre gare, serve dare il massimo sempre, ogni singola partita . Ci alleniamo e lavoriamo molto bene e, ogni volta che scendiamo in campo, dobbiamo fare tutto nel modo giusto, perché in Champions League vogliamo andare fino in fondo”.

LE PAROLE SU SPALLETTI -"Ha detto che mi tratta bene come un figlio. Alla Juventus mi sento benissimo, questa è la mia squadra. Con il mister ho un rapporto speciale: è una grande persona.. L’entusiasmo del pubblico è incredibile. Quando sono con i tifosi provo una grandissima emozione. Vedo le mie maglie, firmo autografi, cerco di fermarmi quando posso. Sono cose importanti anche a livello personale per me".

LE PAROLE SU YAMAL -"È un fenomeno come giocatore, uno dei più forti al mondo. A me non piacciono i paragoni: penso solo a fare il mio lavoro, a migliorarmi ogni giorno e a dare il massimo per la Juventus, per la società, la squadra e tifosi"