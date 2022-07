Kjaer, è mai esistita una barba migliore?

Con un simpatico post sul profilo ufficiale Twitter inglese, la Lega Serie A elogia Simon Kjaer per il suo rientro in campo dopo la rottura al legamento collaterale del ginocchio sinistro durante Genoa-Milan quando il match era iniziato da non più di un minuto.

Il danese aveva fatto un fioretto durante l’infortunio: far crescere barba e capelli finì al rientro e così è stato. La Lega Serie A ha cavalcato l’onda e ha omaggiato il classe per la sua folta barba ‘vichinga’ twittando per i follower: "E' mai esistita in Serie A una barba migliore?".