“La Spezia mia seconda casa”: scompare da Instagram la lettera del rinnovo di Italiano…

E' finita proprio male tra Italiano e lo Spezia, fra i titoli di coda anche il giallo della lettera scomparsa...

Le minacce, le frasi brutte alla famiglia, lo striscione sugli "uomini veri". Deve essere stato troppo per Vincenzo Italiano. Anche per questo, probabilmente, dal suo profilo Instagram è scomparsa la foto che lo ritraeva in panchina abbracciato dal suo gruppo. Era il post dell'inizio del mese di giugno, quello in cui si annunciava il rinnovo del contratto con lo Spezia.

Ma dopo la firma con i viola, quella lettera non c'è più. A Spezia viene vissuta come la lettera delle beffe: "La Spezia è per me ormai una seconda casa, il Picco un tempio dove esplode la passione e non vedo l'ora di tornare lì, questa volta con il suo pubblico che tanto ci è mancato [...] Ancora insieme, ancora serie A". Adesso rimane solo il pollice in alto della salvezza conquistata a maggio. Quella non dovrebbe portarsela via il nuovo corso viola...