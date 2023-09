Lamouchi su Thuram: “La pressione che c’è all’Inter è una necessità per lui”

Il popolo di fede nerazzurra sta apprezzando eccome Marcus "Tikus" Thuram. Il figlio di Lilian ha siglato la sua prima rete con l'Inter nell'ultima gara di campionato contro la Fiorentina. L'ex Gladbach, oltre a due assist, sta affinando la sua intesa in campo con capitan Lautaro Martinez. Non c'è più la "Lu-La", adesso comanda la "Thu-La". A tal proposito, queste le parole sul francese di Sabri Lamouchi a L'Interista: "Credo che abbia tanta personalità come calciatore e come uomo. La qualità la state vedendo, ne ha da vendere. Il fatto di approdare in una squadra come l’Inter, con quella piazza e quei tifosi, non solo non è un problema, ma quasi una necessità per lui".