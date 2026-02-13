Lazio-Atalanta, una sfida per la zona Europa: il pronostico DDD

I biancocelesti attendono la Dea allo Stadio Olimpico: un duello che può valere tanto in ottica Europa. Chi avrà la meglio tra Sarri e Palladino?

Domenico Ciccarelli Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 10:02)

Quella dello Stadio Olimpico può essere una sfida crocevia sia per la Lazio di Maurizio Sarri che l’Atalanta di Raffaele Palladino. La formazione biancoceleste ha la possibilità rientrare in piena corsa in zona Europa, mentre la Dea, che ormai è netta ripresa, potrebbe consolidare il settimo posto in classifica e, chissà, puntare qualche posizione più in alto, con la speranza che lassù qualcuno posso mollare la presa.

Lazio-Atalanta: come arrivano le due squadre al match — Il cammino della Lazio è molto altalenante ma, nonostante le difficoltà, Maurizio Sarri sta riuscendo a tenere a galla una barca in piena tempesta. Le ultime tre partite hanno dato segnali importanti e, soprattutto, entusiasmanti. La vittoria con il Genoa ed il quasi successo a Torino con la Juventus, dove solo Kalulu al 96’ ha negato alla formazione biancoceleste di non ottenere tre punti d’oro, sembrano aver ridato linfa vitale. Per non parlare della gara vinta con Bologna che ha permesso ai biancocelesti di arrivare alle Semifinali di Coppa Italia.

L’Atalanta, invece, dopo il cambio panchina ha totalmente un’altra faccia: è ritornata la vera Dea. Raffaele Palladino ha toccato le corde giuste e ha ridato tanta fiducia. La squadra nerazzurra, oltre a superare le Phase League della Champions e a volare in Semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, sta avendo un grande rendimento in campionato, che, infatti, gli ha permesso di scalare in grosso modo la classifica.

Lazio-Atalanta: le probabili formazioni — La Lazio dovrà fare a meno di Pedro, uscito per infortunio contro il Bologna in Coppa Italia: lo spagnolo ha lasciato il campo in barella. Al suo posto, Maurizio Sarri si affida a Nosiln. L'Atalanta di Raffaele Palladino, invece, dovrebbe scendere in campo nuovamente dal 1' con Krstovic e Raspadori.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Samardzic, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

Il pronostico — Il favore del pronostico pende dal lato degli ospiti: una possibile vittoria dell’Atalanta allo Stadio Olimpico è quotata a 2.05. In caso di pareggio, per i bookmakers, la quota è di 3.10. Il successo, invece, della Lazio è quotato a 3.25. La gara si prospetta molto tattica, con nessuna delle due squadre che vuol concedere spazi. La soluzione consigliabile è optare per l’X.