Quella tra i biancocelesti e i bianconeri è un vero e proprio intreccio: passato e presente che si incrociano. All'Olimpico chi avrà la meglio?

Domenico Ciccarelli 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 16:02)

La Serie A non finisce di regalare emozioni, è in corso l'ottavo turno di campionato. Tra le tante sfide avvincenti c'è anche il duello tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Juventus guidata da Igor Tudor. Una sottoforma d'intreccio, passato e presente che si sfiorano. Allo Stadio Olimpico di Roma chi avrà la meglio, e chi riuscirà a rialzare la propria squadra?

Lazio-Juventus: come arrivano le due squadre al big match dell'Olimpico — La Lazio nelle prime sette giornate di questa nuova stagione ha collezionato solo due vittorie, rimediando tre sconfitte e due pareggi: otto sono i punti in classifica, e la dodicesima è la posizione ricoperta dalla formazione biancoceleste. Contro la Juventus non è affatto semplice, ma Maurizio Sarri sicuramente è alla ricerca della svolta positiva.

Il club bianconero arriva, nonostante la sconfitta per 1-0 al Santiago Bernabeu, da un'ottima prova contro il Real Madrid. Fatto sta che, però, la Juventus ha bisogno di una vittoria, la quale manca dallo scorso 13 settembre, quando il roboante 4-3 inflitto all'Inter di Christian Chiuv aveva creato. almeno quanto visto finora, false aspettative. Riuscirà Igor Tudor, contro la Lazio, sua ex squadra, a ritrovare il successo?

Lazio-Juventus: le probabili formazione — La Lazio è in forte emergenza. Oltre a Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Pellegrini e Rovella. nelle ultime ore non arrivano notizie rassicuranti: Maurizio Sarri per il big-match perde anche Cancellieri e Tavares. La squadra biancoceleste dovrebbe affidarsi al tridente d'attacco composto da Isaksen, che torna dal 1', Dia e Zaccagni. La Juventus, invece, dovrebbe schierare Dusan Vlahovic titolare.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

JUVENTUS (3-5-1-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Igor Tudor.

Il pronostico — Il favore del pronostico pende dalla parte della Juventus: la vittoria bianconera è quotata a 2.20. In caso di parità, i bookmakers quotano la X a 3.20. Il successo della Lazio, invece, è a quota 3.50. La gara è molto complessa, ma è molto probabile che, questa volta, Igor Tudor riesca a trovare la via del successo: la soluzione migliore è quella di optare per il 2 FISSO.