Maurizio Sarri cerca la quarta vittoria consecutiva per avvicinarsi all'Europa, i Ducali sono chiamati a riscattare i due recenti KO consecutivi

Mattia Celio Redattore 4 aprile - 09:53

Il sabato sera della vigilia di Pasqua propone la sfida dell'Olimpico Lazio-Parma, valida per il 31° turno di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri va in cerca del quarto successo di fila che li avvicinerebbe alla zona Europa, mentre i Ducali sono chiamati a riscattare i due KO contro Torino e Cremonese, l'ultimo dei quali ha creato molta tensione tra tifosi e squadra. All'andata finì 1-0 per i capitolini, in doppia inferiorità numerica, con rete di Tijani Noslin. Fischio di inizio alle 20:45.

Lazio-Parma, come arrivano alla partita i due club — Le tre vittorie di fila contro Sassuolo, Milan e Bologna hanno riportato entusiasmo in casa Lazio, e ai tifosi, dopo un periodo di grandi tensioni, culminato con lo sciopero della tifoseria capitolina in segno di protesta verso la società. Uno sciopero che, però, proseguirà anche stasera. Maurizio Sarri cerca la quarta vittoria di fila per riavvicinarsi alla zona Europa (distante 7 punti), un traguardo molto difficile ma con ancora 8 giornate alla fine, e con la squadra ancora in lotta per la Coppa Italia, i biancocelesti sono obbligati a crederci.

In acque diverse invece naviga il Parma del giovane Carlos Cuesta. Dopo i tre successi consecutivi contro Bologna, Verona e Milan, i Ducali hanno ottenuto solo 2 punti negli ultimi 4 turni, tra cui le due sconfitte di fila contro Torino (1-4) e Cremonese (0-2), l'ultima delle quali ha provocato molta agitazione nella tifoseria gialloblu. La situazione in classifica vede i Crociati al 13°posto con 7 punti sulla zona retrocessione, motivo per cui una vittoria porterebbe una grande boccata d'aria.

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Probabili formazioni Lazio-Parma — Dopo l'iniziale paura, Sarri avrà a disposizione Edoardo Motta, rientrato in anticipo dall'U21 per una fastidio muscolare. Gila in forte dubbio, al suo posto Provstgaard. Si rivede Cataldi mentre in attacco Pedro potrebbe partire dal 1'. Una buona notizia per Carlos Cuesta che ritrova Adrian Bernabé dopo i forfait contro Fiorentina, Torino e Cremonese. Ancora out Pontus Almqvist oltre allo squalificato Troilo mentre Delprato torna a disposizione dopo aver scontato la sua squalifica.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Circati, Delprato; Valeri, Sørensen, Keita, Bernabé, Britschgi; Pellegrino, Strefezza. Allenatore: Cuesta

Il pronostico di DDD — Le quote scommesse indicano la Lazio come favorita per la vittoria. I padroni di casa sono proposti a 1.80. Il pareggio è offerto a 3.30 e il successo del Parma sale a 4.60, evidenziando un divario piuttosto netto tra le due squadre, ma non dimentichiamo che i Ducali in questa stagione hanno dato filo da torcere alle big. Per quanto riguarda il numero di gol, l’Under 2.5 a 1.60 è preferito rispetto all’Over 2.5 a 2.20. Questo permette di tracciare i contorni di una gara potenzialmente bloccata e con poche reti complessive.

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