Milan-Hellas Verona: le probabili formazioni

Sabato si gioca Milan-Hellas Verona. Per i rossoneri previsto un gran turnover in vista della partita di ritorno in Champions. Zanetti apporterà qualche modifica alla formazione date alcune assenze importanti

Federico Iezzi 14 febbraio 2025 (modifica il 14 febbraio 2025 | 16:57)

Vincere in campionato e ribaltare la sconfitta subita contro il Feyenoord in Champions. Questi gli obiettivi del Milan nelle prossime due sfide che lo aspettano. Se gli uomini di Conceiçao avranno la testa alla partita di martedì, è d'obbligo non perdere la concentrazione: in campionato ogni punto è prezioso e l'Hellas Verona pur svantaggiato può diventare un cliente scomodo. Gli scaligeri di mister Zanetti, in lotta per non retrocedere, hanno bisogno di punti e l'allenatore in conferenza stampa ha suonato la carica: "Non dobbiamo perdere la fiducia in noi stessi. Dobbiamo reagire".

Il Milan — La partita di martedì è fondamentale per dare una svolta alla stagione. Conceiçao lo sa e probabilmente darà vita ad una mezza rivoluzione in campo. In porta, ovviamente, l'inamovibile Maignan. In difesa: sulla fascia destra Kyle Walker (Emerson Royal è infortunato), a sinistra Theo Hernandez. A gara in corso una opzione potrebbe essere Bartesaghi, per far rifiatare uno dei titolari. Sulla scelta dei due centrali difensivi, invece, ci sono più dubbi: Tomori è squalificato, dovrebbe giocare Thiaw. Per fare coppia con lui sono in ballottaggio Gabbia e Pavlovic. A centrocampo sulle fasce laterali dovrebbero agire Jimenez e Sottil che è al debutto con la maglia del diavolo. In mezzo, invece, ci sarà Musah, assieme ad uno fra Fofana e Reijndeers. Quasi sicuramente andranno in panchina Pulisic e Leao, destinati al riposo in chiave Champions. In attacco giocheranno i nuovi arrivati Gimenez (preferito ad Abraham), al debutto a San Siro, e Joao Felix.

Milan (4-3-3): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Gimenez, Joao Felix. Allenatore: Sergio Conceiçao

Il Verona

Anche Zanetti dovrebbe cambiare qualcosa nell'undici titolare dei Gialloblù. Pesano alcuni infortuni: Lazovic è ancora a mezzo servizio causa un principio di pubalgia e Faraoni ha avuto un piccolo stiramento. Anche Tengsted e Serdar sono fuori. In porta c'è Montipò, difeso da Daniliuc, Coppola e Valentini, per sostituire lo squalificato Ghilardi. Tchatchoua e Bradaric rispettivamente sulla corsia destra e sinistra, con il nuovo acquisto Niasse ad accompagnare in regia il rientrante Duda (dopo una squalifica di tre giornate). Suslov si muoverà tra il reparto mediano e quello d'attacco, formato dalle due punte mobili Sarr e Mosquera, leggermente favorito su Livramento.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Valentini, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti