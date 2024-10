Lecce, Gotti: “Non mi accontento di perdere con onore. Salvo l’atteggiamento”

Il Lecce è caduto in casa del Napoli, perdendo 1-0 per il gol subito da Di Lorenzo: nel post-partita sono arrivate dichiarazioni chiare da parte di Gotti.

Il Lecce , dopo la pesante sconfitta con sei gol subiti contro la Fiorentina, alla nona giornata di Serie A in casa del Napoli è sceso con un piglio sicuramente diverso e più combattivo. Gli uomini di Luca Gotti non hanno tuttavia segnato neppure un gol e hanno pagato la rete, l'unica del match finito 1-0 al Maradona, segnata da Giovanni Di Lorenzo.

Le dichiarazioni di Luca Gotti per il Lecce

A DAZN, Luca Gotti ha dichiarato: "Ho avuto delle risposte, ho visto una squadra compatta, anche nel voler reagire a questa situazione. C'è grande dimostrazione di voler uscire presto e bene dal momento. Era facile sceglierlo: è una delle prime volte che ce l'ho a disposizione per un minutaggio come quello di oggi. L'ho messo anche oltre la sua autonomia, ma stava facendo bene e mi dispiaceva toglierlo. Volevamo contenere e ripartire creando difficoltà al Napoli, in campionato abbiamo fatto difficoltà a concretizzare le occasioni. Non mi accontento di perdere con onore, non mi piace perdere. Logicamente la partita di oggi è diversa da quella con la Fiorentina, ma di oggi salvo l'atteggiamento. Anche dopo il vantaggio del Napoli".