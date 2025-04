Venezia, Di Francesco: “A Lecce non è la partita della vita”

Il tecnico degli arancioneroverdi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro la squadra di Marco Giampaolo

4 aprile 2025

Il Venezia è ospite domenica alle 12.30 del Lecce di Marco Giampaolo. Dopo la sconfitta con il Bologna, l'allenatore Eusebio Di Francesco presenta così il match del Via del Mare in conferenza stampa: "Non è la partita della vita, ma è importante. La prima di una serie. Dovremo avere intelligenza, equilibrio, sapendo che ci saranno più partite all'interno di una stessa partita. E' sulla carta equilibrata, loro hanno più punti di loro, ma le partite sono sempre meno e diventano sempre più importante. Ribadisco: sono convinto che non sia la partita della vita. Per vincere servono i gol. Ma l'errore più grande è pensare che sia solo una cosa legata agli attaccanti puntando il dito su di loro: i gol passano da tutta la squadra".

Venezia, Di Francesco prima del Lecce — "Che partita sarà rispetto all'andata? Nel match d'andata tutto meritavamo meno che la sconfitta - spiega il tecnico arancioneroverde -, senza nulla togliere a loro. Siamo stati ingenui. Lasciando il passato alle spalle, il presente dice che sarà una partita differente, nel momento cruciale della stagione, dove nessuna delle due può toppare.

Eusebio Di Francesco durante Atalanta-Venezia di sabato 1 marzo 2025 (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Se pur non essendo la partita della vita, arriva un trittico di partite fondamentale? E' la prima partita di quelle più importanti, ma non farei un ragionamento a 3 gare, penso a partita dopo partita, penso solo al Lecce e di quella dopo non so niente.

Gli infortunati? Ci sarà Sverko, ha fatto gran parte degli allenamenti in questa settimana. Haps ha avuto qualche problemino poi risolto. Duncan è quello più in dubbio. Anche Schingtienne non sarà della gara, cercheremo di recuperarlo, ma domani sarà l'ultimo test. 50% a testa di farcela come possibilità".

Ancora Di Fra — "Se sarà la volta di Gytkjaer dall'inizio e se abbiamo ormai un 11 quasi definito? Non dirò mai la formazione - chiarisce Di Fra -, ma non c'è un undici ideale, c'è una squadra ideale, pensando anche a quelli che sono fuori. Per esempio dovesse mancare Schingtienne già cambierebbe la formazione. La mia filosofia è quella di cercare di tenere tutti i giocatori pronti e preparati. In questa partita ci possono essere 2-3-4 cambi rispetto all'ultima. Tutti diventano importanti in questo momento della stagione e tutti devono ricordarlo.

Come Fila ha preso i fischi? Fanno parte del gioco, li ho presi anche io quando giocavo. Non parlando bene la lingua, non conoscendo bene l'ambiente ed essendo arrivato a febbraio, magari non lo aiutiamo se dovessi dare un consiglio ai miei tifosi, ma ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Io sarei più per l'incitare i ragazzi anche nelle loro difficoltà. Spero comunque che possa trasformare i fischi in applausi, spesso abbiamo visto giocatori fischiati poi divenire idoli delle squadre.

Se è possibile rivedere Stankovic e Svoboda prima della fine del campionato? Più Stankovic che Svodoba, che è improbabile. Stankovic ha cominciato a lavorare anche se non con noi.

Eusebio Di Francesco (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Se mi aspetto un Venezia spavaldo? Equilibrato, coraggio non significa solo essere aggressivi, ma anche cercare la giocata, il tiro, tante cose. Coraggio significa essere convinti.

Se Yeboah mi è sembrato più positivo, pronto a provare ad incidere al netto dell'errore con parata di Skorupski? Devo dire che i giocatori che stanno subentrando stanno entrando meglio, con più convinzione e cattiveria. E lo dico non per dire che vada bene così, ma vedo che entrano senza il pensiero di essere trascurati per non essere partiti titolari. Stiamo crescendo in maturità. Yeboah è fra quelli che sta crescendo, così come tanti altri.

Se anche Doumbia è fra quelli cresciuti di più? Se lo guardiamo rispetto all'inizio è cresciuto, ma per le sue capacità può fare meglio, molto meglio. Nella maggior determinazione in quello che fa per esempio: magari fa un'ottima giocata poi sbaglia il passaggio successivo. La crescita passa sì da questi errori, ma il tempo con noi è tiranno. I giovani però hanno bisogno di tempo".

La squadra arbitrale di Lecce-Venezia — L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota ieri la designazione arbitrale della giornata 31 del Campionato di Serie A Enilive 2024/25.

Sarà il sig. Marco Piccinini di Forlì a dirigere il match Lecce-Venezia, in programma domenica 6 aprile alle ore 12:30 presso lo Stadio "Via del Mare"

Assistenti: sig. Giovanni Baccini (Conegliano) e il sig. Marco Ceccon (Lovere)

Quarto Uomo: sig. Daniele Rutella (Enna)

VAR: sig. Francesco Meraviglia (Pistoia)

AVAR: sig. Simone Sozza (Seregno)