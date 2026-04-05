Spettacolo e gol a San Siro, dove l’Inter supera la Roma con un netto 5-2. Gara indirizzata fin dai primi minuti con Lautaro in gol al 1’, poi il momentaneo pareggio di Mancini al 40’. I nerazzurri però cambiano marcia prima dell’intervallo con Calhanoglu al 47’, per poi dilagare nella ripresa con ancora Lautaro al 52’, Thuram al 55’ e Barella al 63’. Nel finale, gol della bandiera giallorossa con Pellegrini al 70’.
Serie A
L’Inter travolge la Roma 5-2: i numeri della sfida
Possesso e costruzione: Inter in controllo—
L’Inter gestisce il match anche nei numeri: 56% di possesso palla contro il 44% della Roma, accompagnato da 507 passaggi contro 403. Una superiorità non schiacciante, ma sufficiente per imporre ritmo e sviluppare l’azione con continuità.
I nerazzurri hanno costruito con ordine, alternando fraseggio e verticalizzazioni rapide, mentre la Roma ha provato a restare in partita con un atteggiamento più diretto, senza però riuscire a dare continuità al proprio gioco.
Produzione offensiva: superiorità netta e concretezza—
La differenza emerge chiaramente nella fase offensiva. L’Inter chiude con 17 tiri contro i 9 della Roma e soprattutto con 4 grandi occasioni contro 1, segno di una capacità superiore di arrivare in zona gol con pericolosità.
Anche il dato sugli xG (1.17 contro 0.96) premia i nerazzurri, ma è il cinismo sotto porta a fare la vera differenza: cinque reti segnate a fronte di poco più di un gol atteso dimostrano una straordinaria efficacia offensiva. I 7 calci d’angolo contro 4 confermano inoltre una pressione costante nella metà campo avversaria.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming di Bet365
Fase difensiva e duelli: Inter più solida—
La Roma ha provato a restare aggrappata alla partita anche grazie al lavoro difensivo, come dimostrano le 4 parate del portiere giallorosso, contro l’unico intervento richiesto a quello nerazzurro.
Tuttavia, nei duelli l’Inter è stata superiore: 22 contrasti vinti contro 13, un dato che evidenzia maggiore intensità e capacità di recuperare palla, impedendo alla Roma di sviluppare azioni prolungate.
Equilibrio nei falli, ma Inter più pulita—
La gara è stata combattuta ma corretta: 11 falli dell’Inter contro 10 della Roma e un sostanziale equilibrio anche nei calci di punizione (11 a 10 per i giallorossi). Sul piano disciplinare, però, si fa notare la maggiore pulizia dell’Inter: nessun cartellino giallo, contro uno della Roma.
Un successo che manda un segnale forte—
Il risultato finale premia un’Inter capace di unire qualità e concretezza, dominando nei momenti chiave della partita. La Roma paga invece le difficoltà difensive e una minore incisività offensiva. Un 5-2 netto, che fotografa perfettamente l’andamento di una gara controllata e poi chiusa con autorità dai nerazzurri. Con questo trionfo l'Inter vola in classifica a 72 punti e continua ad avvicinarsi all'obiettivo Scudetto, mentre la Roma si ferma ancora a 54 punti e complica ulteriormente la sua strada verso un'ormai poco probabile qualificazione alla Champions League.
CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA