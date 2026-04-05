Spettacolo e gol a San Siro, dove l’ Inter supera la Roma con un netto 5-2 . Gara indirizzata fin dai primi minuti con Lautaro in gol al 1’ , poi il momentaneo pareggio di Mancini al 40’ . I nerazzurri però cambiano marcia prima dell’intervallo con Calhanoglu al 47’ , per poi dilagare nella ripresa con ancora Lautaro al 52’ , Thuram al 55’ e Barella al 63’ . Nel finale, gol della bandiera giallorossa con Pellegrini al 70’ .

I nerazzurri hanno costruito con ordine, alternando fraseggio e verticalizzazioni rapide, mentre la Roma ha provato a restare in partita con un atteggiamento più diretto, senza però riuscire a dare continuità al proprio gioco.

Tuttavia, nei duelli l’Inter è stata superiore: 22 contrasti vinti contro 13 , un dato che evidenzia maggiore intensità e capacità di recuperare palla, impedendo alla Roma di sviluppare azioni prolungate.

La gara è stata combattuta ma corretta: 11 falli dell’Inter contro 10 della Roma e un sostanziale equilibrio anche nei calci di punizione (11 a 10 per i giallorossi) . Sul piano disciplinare, però, si fa notare la maggiore pulizia dell’Inter: nessun cartellino giallo , contro uno della Roma .

Un successo che manda un segnale forte

Il risultato finale premia un’Inter capace di unire qualità e concretezza, dominando nei momenti chiave della partita. La Roma paga invece le difficoltà difensive e una minore incisività offensiva. Un 5-2 netto, che fotografa perfettamente l’andamento di una gara controllata e poi chiusa con autorità dai nerazzurri. Con questo trionfo l'Inter vola in classifica a 72 punti e continua ad avvicinarsi all'obiettivo Scudetto, mentre la Roma si ferma ancora a 54 punti e complica ulteriormente la sua strada verso un'ormai poco probabile qualificazione alla Champions League.