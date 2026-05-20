Manuel Locatelli, nato a Lecco nel 1998, è un pilastro e attuale capitano della Juventus, oltre che giocatore della Nazionale italiana, con cui si è laureato campione d'Europa nel 2021. Centrocampista centrale dotato di ottima visione di gioco e intelligenza tattica, ha vissuto una crescita costante nel calcio professionistico nonostante gli anni difficili che stanno passando i bianconeri. Con la maglia della Vecchia Signora ha collezionato in totale 229 presenze segnando 9 gol e fornendo 17 assist in cinque stagioni. Nonostante le pesanti critiche da parte di tutto l'ambiente juventino, la società ha ribadito la totale fiducia nel suo valore blindandolo con un rinnovo di contratto che lo legerà al club fino al 30 giugno 2030.

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Le parole di Manuel Locatelli al canale ufficiale della Lega Serie A

Il video, pubblicato nel sito ufficiale e sul canale YouTube ufficiale della, fa parte del formate si presenta come un cortometraggio cinematografico dal forte impatto visivo, capace di unire la passione per il calcio e la Juventus con l'arte e la cultura del territorio piemontese. Manuel Locatelli sottolinea l'importantissima responsabilità che deriva dall'indossare la maglia della Juventus, un club dove vincere è l'unica cosa che conta e dove ogni giorno viene richiesto il massimo impegno da parte di ogni singolo rappresentante del club.

MILANO, ITALIA - 14 FEBBRAIO: Manuel Locatelli della Juventus esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Juventus FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 14 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images) Inizia il video parlando della fortuna di conoscere certi giocatori, veri leader dello spogliatoio bianconero: "Ho avuto la fortuna di conoscere tantissimi capitani della Juventus. Tanti sono miei amici, tant'è che Giorgio Chiellini e Leo Bonucci sono venuti al mio matrimonio, mentre Gigi Buffon l’ho conosciuto bene in Nazionale. Del Piero è l’idolo di tutti e abbiamo un bel rapporto", ha poi menzionato anche Luca Vialli, ex capitano che alzò l'ultima Coppa dei Campioni dei bianconeri: "E poi c’è Luca Vialli, che per me è stata una persona d’oro. Una persona con cui ho vinto l’Europeo che è e sarà sempre nel mio cuore. Continuo a pensarlo e a pregare per lui".

Ha continuato dell'emozione che prova nell'essere il capitano della Juventus: "Essere il capitano è qualcosa di unico. Anche parlarne mi emoziona. Per me è una responsabilità doppia, perché sono il capitano e devo dare l’esempio tutti i giorni, nel quotidiano, nella vita normale. È una responsabilità anche nei confronti di mio fratello, della mia famiglia, di mia mamma, mio papà e mia sorella. Quando gioco devo giocare anche per loro e per tutti quelli che tifano la Juve".

Ha infine parlato di cosa significa vestire la maglia della Juventus: "Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Non puoi vivacchiare qua. Non c’è il tempo di allenarti una volta bene, una volta male, devi sempre dare tutto quello che hai. Il top di quello che c’è è quello che ti richiede questa maglia. Questi sono gli standard per stare alla Juventus".