Luka Romero uguale a Dybala: la somiglianza non sfugge ai social

La Lazio ha ufficializzato Luka Romero, in patria già soprannominato il "Mini Messi", ma i social trovano una certa somiglianza con Dybala

La Lazio ha appena ufficializzato l'arrivo del baby argentino Luka Romero, classe 2004 che con la maglia del Mallorca in Liga ha già fatto vedere sprazzi del suo talento, tanto che già in Argentina qualcuno lo ha soprannominato "mini Messi" per le sue movenze e per il suo mancino elegante.