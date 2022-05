Marco Ballotta: “Handa titolare e Dybala utile all’Inter – Lazio, Sarri ottime basi”

Scudetto al Milan, decisivi Bologna e il derby di ritorno

Redazione DDD

In merito alla dipartita dell’Inter in chiave scudetto, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Marco Ballotta, ex portiere del club nerazzurro. Per quali ragioni l’Inter ha perso lo scudetto? “Si tratta di questione di dettagli, l’annata dell’Inter è comunque stata straordinaria”. Lo scudetto lo ha tuttavia vinto il Milan… “Credo siano stati decisivi due episodi: il derby vinto dai rossoneri a febbraio e il ko dell’Inter contro il Bologna. In queste circostanze, i rossoneri hanno guadagnato un ampio margine”.

Ai nerazzurri servirebbe un prospetto “alla Dybala”? “Mi viene da dire che all’Inter Dybala serve proprio…”. Per quali ragioni? “Perché aumenteresti notevolmente la qualità tecnica in attacco. Io, onestamente, lo prenderei. Anche in Champions faresti passi in avanti da gigante”. Chi giocherà, secondo te, titolare tra Handanovic e Onana? “Secondo me partirà titolare Handanovic. Poi vedremo che cosa accadrà nel tempo…”. L’Inter dovrebbe rinnovare a tutti i costi Perisic? E’ una questione di vitale importanza? “Di vitale importanza non saprei dirlo. Logico che un giocatore come lui è fondamentale. Non mi piegherei, ovviamente, a richieste contrattuali eccessive”.

Chiosa sulla Lazio di Sarri: ti aspettavi qualcosa in più? “Poteva fare qualcosa in più, ma c’è un dato positivo: Immobile è rimasto capocannoniere. Inoltre, a mio avviso, si sono poste buone basi in vista del futuro”.