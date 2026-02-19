Milan-Como: il paradosso di San Siro tra controllo e pericoli reali

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca e apre a una profonda riflessione tattica. A San Siro, il Milan non riesce ad andare oltre l'1-1 contro un Como coraggioso, in una sfida che le statistiche leggono in modo sorprendente. Se da un lato i rossoneri hanno mantenuto il pallino del gioco con un possesso palla superiore e un fitto numero di passaggi, i dati sulla pericolosità offensiva raccontano una storia diversa, premiando l'incisività degli ospiti. In una gara segnata da errori individuali e fiammate dei singoli, la squadra di Massimiliano Allegri ha faticato a scardinare l'organizzazione dei lariani, evidenziando una difficoltà nel trasformare il dominio territoriale in occasioni nitide. Un passo falso che pesa sulla classifica e mette a nudo la necessità di trovare nuove chiavi di lettura contro avversari che sanno chiudersi e ripartire con qualità. <<<CONTINUA A LEGGERE LE STATISTICHE DELLA PARTITA SU MILANISTI CHANNEL>>>