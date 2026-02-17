Quella dello Stadio San Siro, recupero della 24ª giornata di Serie A, mette in palio punti importanti e pesanti ai fini della classifica. Da una parte c’è il Milan che sogna il tricolore e non vuole far scappare via i cugini dell’ Inter , dall’altra il Como , outsider della stagione, che vuole tenersi aggrappato alla zona Europa.

Il recupero della 24ª giornata di Serie A, in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45 00, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la per le gara del massimo campionato italiano. Milan-Como si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Sky per questo match non ha la co-esclusiva.

Il momento delle due squadre

Il Como dopo la gloriosa partita al Maradona, dove a quarant’anni di distanza è ritornato in Semifinale di Coppa Italia, ha rimediato una sconfitta, inaspettata, contro la Fiorentina in campionato. La Viola è uscito vincitrice dal Sinigaglia per il risultato di 2-1. Il Milan, invece, seppur con tanta difficoltà, è riuscito a riprendere la marcia nell’Arena Garibaldi non facendo allontanare l’Inter: la formazione rossonera ha superato il Pisa per 2-1.