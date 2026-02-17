derbyderbyderby calcio italiano serie a Milan-Como, in palio punti pesanti: dove vedere il recupero della 24ª giornata

SERIE A

Milan-Como, in palio punti pesanti: dove vedere il recupero della 24ª giornata

Milan-Como, in palio punti pesanti: dove vedere il recupero della 24ª giornata - immagine 1
I rossoneri per la corsa alla Scudetto; i lariani per non allontanarsi dalla zona Europa: dove vedere la sfida del San Siro
Domenico Ciccarelli
Domenico Ciccarelli Redattore 

Quella dello Stadio San Siro, recupero della 24ª giornata di Serie A, mette in palio punti importanti e pesanti ai fini della classifica. Da una parte c’è il Milan che sogna il tricolore e non vuole far scappare via i cugini dell’Inter, dall’altra il Como, outsider della stagione, che vuole tenersi aggrappato alla zona Europa.

Dove vedere Milan-Como in diretta TV e streaming gratis

—  

Il recupero della 24ª giornata di Serie A, in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45 00, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la per le gara del massimo campionato italiano. Milan-Como si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Sky per questo match non ha la co-esclusiva.

Il momento delle due squadre

—  

Il Como dopo la gloriosa partita al Maradona, dove a quarant’anni di distanza è ritornato in Semifinale di Coppa Italia, ha rimediato una sconfitta, inaspettata, contro la Fiorentina in campionato. La Viola è uscito vincitrice dal Sinigaglia per il risultato di 2-1. Il Milan, invece, seppur con tanta difficoltà, è riuscito a riprendere la marcia nell’Arena Garibaldi non facendo allontanare l’Inter: la formazione rossonera ha superato il Pisa per 2-1.

Milan-Como: le probabili formazioni

—  

Per il Milan arrivano buone notizie: Max Allegri, con ogni probabilità, potrà affidarsi nuovamente dal 1’ al duo offensivo Leao-Pulisic. La squadra rossonera, però, dovrà fare a meno di Adrien Rabiot: al suo posto ecco Samuele Ricci. Nel Como, invece, è squalificato Morata. Il greco Douvikas guiderà l’attacco lariano. Cesc Fabregas si affida a Nico Paz.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore. Massimiliano Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA