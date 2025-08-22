Milan-Cremonese, sarà buona la prima per Max Allegri? Il pronostico

La squadra rossonera si prepara al debutto contro la formazione di Davide Nicola: riuscirà ad aprire il campionato con una vittoria?

Domenico Ciccarelli 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 09:32)

Manca poco, veramente pochissimo, al calcio di inizio della nuova stagione. Sabato 23 agosto, ci saranno i primi 4 match della Serie A 2025-2026: oltre a Sassuolo-Napoli, Genoa-Lecce e Roma-Bologna, il Milan di Max Allegri si preparera ad esordire anche in campionato allo stadio Giuseppe Meazza, contro la neopromossa Cremonese.

Milan-Cremonese, come arrivano le due squadre alla prima di Serie A — La stagione, teoricamente, è gia iniziata per entrambe le formazioni, poiché la settimana scorsa sono scese in campo per disputare il primo turno di Coppa Italia. Pochi problemi per il Milan di Max Allegri, che al suo ritorno ufficiale allo stadio Giuseppe Meazza passa con tranquillità sul Bari: la squadra rossonera ha ottenuto i sedicesimi di finale grazie alle reti prima di Rafa Leao, il quale ha rimediato un piccolo infortunio, e poi quella Christian Pulisic, già in forma smagliante.

Discorso abbastanza diverso per la Cremonese che di fatica ne ha trovata fin troppa. La squadra di Davide Nicola non è riuscita a rompere gli indugi contro un Palermo ben sistemato in campo e che per ben novanta minuti ha tenuto testa alla formazione grigiorossa. La doccia gelida per i padroni di casa è poi arrivata sui calci di rigore dove, al Giovanni Zini, i rosanero hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale della Coppa Italia.

Milan-Cremonese: le probabili formazioni — Massimiliano Allegri sembra orientato a partire dal primo minuto con il 3-5-2: il Milan dovrà fare a meno dell’infortunato Rafa Leao, ed in attesa dell’arrivo della nuova punta, il duo offensivo contro la Cremonese dovrebbe essere Gimenez-Pulisic. Davide Nicola, invece, dovrebbe schierare modulo a specchio, con gli stessi undici visti nella sfida in Coppa Italia contro il Palermo. Fiducia a De Luca e Bonazzoli.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Estupiñán, Saelemaekers, Fofana, Ricci, Modric; Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Binacchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Bonazzoli. All. Davide Nicola.

Il pronostico — La gara, indubbiamente, pende dal lato del Milan: la vittoria allo stadio Giuseppe Meazza della formazione rossonera è quotata a 1.32, mentre un eventuale pareggio dai bookmakers è dato a 5.25. Un possibile successo e colpaccio alla prima giornata di Serie A della Cremonese è a quota 8.25. Viste le condizione delle due squadre, la gara non dovrebbe avere sorprese. Si prospettano diversi goal, ma da parte degli uomini di Max Allegri. La giocata giusta è 1+Over 2.5, quotato a 1.87.