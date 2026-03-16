Contro la Lazio il Milan ha perso ed è rimasto anche a bocca asciutta di gol. Questo aspetto va ben oltre le solite litanie nei confronti della proposta di gioco di Massimiliano Allegri . Infatti, non sono le reti ad essere poche, sono piuttosto scarni i numeri registrati fino ad oggi dagli attaccanti della formazione rossonera.

Nel 2026 soltanto due partite decise da un centravanti

Dal 2 gennaio il Milan ha disputato 13 partite di campionato: 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte è il bilancio. Positivo, se non fosse che in questi mesi soltanto due gare, quelle contro Lecce e Cagliari, sono state decise dal centravanti dei rossoneri. Si può, in tal senso, parlare di un'emergenza in attacco per la compagine di Milano? <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTICHANNEL >>>