Contro la Lazio il Milan ha perso ed è rimasto anche a bocca asciutta di gol. Questo aspetto va ben oltre le solite litanie nei confronti della proposta di gioco di Massimiliano Allegri. Infatti, non sono le reti ad essere poche, sono piuttosto scarni i numeri registrati fino ad oggi dagli attaccanti della formazione rossonera.
derbyderbyderby calcio italiano serie a Milan, emergenza in attacco? Nel 2026 solo due partite sono state decise dal centravanti
L'analisi
Milan, emergenza in attacco? Nel 2026 solo due partite sono state decise dal centravanti
Non è il numero di gol segnati in campionato, piuttosto da parte di chi vengono realizzati: l'analisi
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Nel 2026 soltanto due partite decise da un centravanti—
Dal 2 gennaio il Milan ha disputato 13 partite di campionato: 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte è il bilancio. Positivo, se non fosse che in questi mesi soltanto due gare, quelle contro Lecce e Cagliari, sono state decise dal centravanti dei rossoneri. Si può, in tal senso, parlare di un'emergenza in attacco per la compagine di Milano? <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTICHANNEL >>>
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