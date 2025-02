L'analisi e il pronostico della sfida fra il Milan di Sergio Conceicao e l'Inter di Simone Inzaghi: il derby della Madonnina

L'analisi e il pronostico della sfida fra il Milan di Sergio Conceicao e l'Inter di Simone Inzaghi: il derby della Madonnina che si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Milan-Inter, l'analisi del big match di Serie A — Milan-Inter è sempre una sfida difficilissima da analizzare a prescindere da quello che è il momento delle due squadre coinvolte. I rossoneri, reduci dalla sconfitta in Champions League a Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro, cercano i tre punti contro l'Inter per risalire la classifica in Serie A e tornare ad essere una contendente per un posto nell'Europa che conta il prossimo anno, considerando anche il ranking dell'Italia che potrebbe permettere di nuovo al nostro campionato di avere cinque squadre in Coppa dei Campioni. Il Milan però ha molte difficoltà, a partire dal centravanti. Morata non ci sarà: la sua rottura con Conceicao lo ha portato lontano da Milanello e, in attesa di Gimenez, stasera sarà Abraham ad avere il posto da titolare.

L'Inter invece arriva in un momento caldissimo della sua stagione, forse il più importante considerando l'imminente recupero con la Fiorentina e le sfide delicate che aspettano i nerazzurri ed il Napoli nella corsa allo scudetto. Simone Inzaghi ha recuperato sia Acerbi che Calhanoglu e potrebbe schierare il secondo dal primo minuto al posto di Asllani, pesantemente criticato nel derby di Supercoppa per una prestazione decisamente timida. In attacco Lautaro e Thuram sono le certezze, mentre l'unico dubbio sul rendimento gravita attorno alla fascia sinistra dove Dimarco è apparso un po' in carenza di ossigeno nelle ultime uscite.

Ecco le probabili formazioni della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham. All. Conceiçao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi.

SIAMO SOLO NOI 🖤💙

Per la città, per la gente, per i nostri colori ♾️ #ForzaInter#MilanInter#DerbyMilanopic.twitter.com/UBbrzNL5Lq

Milan-Inter, il pronostico della sfida — Gli ultimi derby ci hanno insegnato una cosa: potrebbero esserci molti gol. L'ultima sfida di Supercoppa ha visto cinque realizzazioni, mentre quella di andata in Serie A tre. Entrambe le squadre sono andate sempre a segno e questo succede ormai da due stagioni. L'ultima volta che non ci sono stati gol realizzati da Milan e Inter è stato nell'euroderby in occasione della semifinale di Champions League. Attenzione anche alla voglia di rivalsa dell'Inter e ai problemi in attacco del Diavolo.