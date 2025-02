Domenica 2 febbraio alle ore 18, si terrà il derby tra Inter e Milan, il terzo confronto stagionale tra le due squadre

Giorgio Trobbiani 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 17:55)

Domenica 2 febbraio alle ore 18, si terrà il derby tra Inter e Milan, il terzo confronto stagionale tra le due squadre. Fino ad ora, i rossoneri hanno prevalso in entrambi gli incontri precedenti, e ora l'Inter, capitanata da Lautaro Martinez, cerca riscatto per non perdere terreno nella corsa per lo Scudetto contro il Napoli.

Milan-Inter, il punto sulla squadra di Sergio Conceicao — Dopo l'impegno in Champions League, il Milan si prepara al derby con la consapevolezza che i precedenti match cittadini hanno rappresentato alcuni dei momenti più alti della stagione. Tra i pali ci sarà Maignan, con Theo Hernandez sulla sinistra e la coppia centrale Tomori-Pavlovic. C'è la possibilità di vedere il debutto di Kyle Walker sulla destra, che ha impressionato durante gli allenamenti, mentre Gabbia potrebbe sostituire Tomori al centro se quest'ultimo non dovesse recuperare. In mediana, con Fofana squalificato, giocheranno Musah e Bennacer a supporto dei trequartisti Pulisic, Reijnders e Leao. In attacco, Morata non dovrebbe essere della partita, vista la sua imminente cessione al Galatasaray; in sua vece ci sarà Abraham, con Camarda e Jovic pronti come riserve.

⚽ You selected Pulisic's Supercoppa finish as the goal of January! 🥇#SempreMilan | @pumafootballpic.twitter.com/ce1NwmS2Zp

— AC Milan (@acmilan) February 1, 2025

Milan-Inter, il punto sulla squadra di Simone Inzaghi — Simone Inzaghi può contare su diversi giocatori chiave recuperati: Calhanoglu, Acerbi e Taremi saranno disponibili. Con un calendario fitto, Inzaghi tenderà a minimizzare le rotazioni. Davanti a Sommer, potrebbero rivedere il campo Pavard, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, Barella e Mkhitaryan sono confermati, mentre per il terzo posto c'è incertezza su Calhanoglu, con Asllani pronto a subentrare. Sugli esterni giocheranno Dumfries e Dimarco, mentre in attacco saranno schierati Lautaro Martinez e Thuram. Acerbi e Taremi, sebbene recuperati, dovrebbero partire dalla panchina.

SIAMO SOLO NOI 🖤💙

Per la città, per la gente, per i nostri colori ♾️ #ForzaInter#MilanInter#DerbyMilanopic.twitter.com/UBbrzNL5Lq

Formazioni probabili per Milan-Inter — Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori (Gabbia), Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.