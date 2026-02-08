In un Milan che fa della solidità la sua base, Rafael Leao rappresenta l'elemento d'imprevedibilità capace di scardinare ogni equilibrio. Il portoghese classe '99 sta conoscendo una vera e propria evoluzione tattica in questa annata. Alla sua settima stagione in rossonero, sotto la guida di Massimiliano Allegri, Leao si è trasformato da esterno puro a terminale offensivo centrale, diventando più concreto e decisivo sotto porta.
I dati
Più incisivo e con tanta classe: il 10 rossonero potrebbe essere l'asso nella manica per la lotta Scudetto contro l'Inter
Nonostante una gestione mirata del minutaggio e qualche stop fisico, il suo impatto resta devastante: l'attaccante è la "valvola di sfogo" rossonera, il giocatore che accelera quando i ritmi si abbassano e rompe l'ordine difensivo avversario. Ma il 10 del Diavolonon è solo "gol". Leao rappresenta un vero asso nella manica per risolvere partite, con la capacità di creare occasioni dal nulla, rendendolo fondamentale per il salto di qualità definitivo verso lo Scudetto. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>
