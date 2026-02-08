In un Milan che fa della solidità la sua base, Rafael Leao rappresenta l'elemento d'imprevedibilità capace di scardinare ogni equilibrio. Il portoghese classe '99 sta conoscendo una vera e propria evoluzione tattica in questa annata. Alla sua settima stagione in rossonero, sotto la guida di Massimiliano Allegri, Leao si è trasformato da esterno puro a terminale offensivo centrale, diventando più concreto e decisivo sotto porta.