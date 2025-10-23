Milan-Pisa, il pronostico di DDD: una partita chiusa e con pochi gol

La squadra di Massimiliano Allegri è favorita in vista del match contro l'ultima in classifica, anche i bookmaker prevedono una sconfitta degli ospiti, ecco la nostra analisi

Giorgio Abbratozzato 23 ottobre - 09:00

Milan-Pisa sarà l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Il match si giocherà venerdì 24 ottobre a San Siro, alle 20:45. Davide contro Golia, la prima della classe contro l'ultima delle neopromosse, ma vedremo davvero una differenza così schiacciante? Con un Milan al completo probabilmente sì, ma la situazione rispetto a un paio di settimane fa è totalmente diversa, e il match contro la Fiorentina lo ha dimostrato.

Milan-Pisa, i precedenti storici di questa partita — Milan e Pisa non giocano una partita ufficiale da più di 30 anni: l'ultimo precedente risale al 14 Aprile 1991. In quella serata primaverile il Milan arrivava alla sfida con il sogno scudetto ancora vivo, il terzo gol stagionale di Maldini aveva tenuti aperti i giochi per la corsa finale. Nonostante la vittoria per 1-0 in quel precedente il Milan dovette arrendersi e il campionato fu vinto dalla Sampdoria allenata da Boskov. L'attesa per rivedere un confronto tra due squadre che non si affrontano da così tanto tempo è alta, speriamo di non rimanere delusi.

Milan-Pisa, le probabili formazioni — Pisa (3-4-2-1) Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo, Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola Allenatore: Gilardino.

Milan (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez. Allenatore: Allegri

Il pronostico di DerbyDerbyDerby — Il Pisa di Alberto Gilardino non ha ancora trovato una vera solidità in questo avvio di campionato. La squadra toscana fatica a costruire gioco e a trovare punti di riferimento offensivi capaci di dare ritmo e velocità alla manovra. Anche in difesa la situazione non è delle migliori: i nerazzurri hanno subito gol in quasi tutte le partite disputate finora, totalizzando solo 3 punti, con 3 reti realizzate e 10 subite.

Il Milan, al contrario, sta sorprendendo tutti con un rendimento di alto livello e occupa meritatamente la vetta solitaria della classifica. La squadra di Massimiliano Allegri ha finalmente trovato quella solidità difensiva che mancava da anni: con appena 4 gol subiti, i rossoneri vantano la seconda miglior retroguardia della Serie A. Anche in fase offensiva i numeri sono positivi, con 11 reti segnate fino a questo momento.

Tuttavia, per questa sfida peseranno diverse assenze importanti. Oltre al capocannoniere Pulisic, mancheranno anche i nuovi arrivati Rabiot ed Estupiñán, e probabilmente Nkunku. L’assenza di questi giocatori si è già fatta sentire contro la Fiorentina, dove il Milan ha faticato a costruire occasioni, soprattutto nel primo tempo, quando l’unica vera opportunità è arrivata da un tiro di Pavlović dopo un rimpallo fortunoso.

Vediamo il Milan favorito per questa partita ma il risultato non sarà eclatante viste le tante assenze: il nostro pronostico è multigol casa 1-3+multigol ospite 0-1 a 1.52. Piace anche il Goal di Gimenez a quota 2.00

Milan-Pisa dove vedere il match — La partita Milan-Pisa, valida per la decima giornata di Serie A, si giocherà venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky e DAZN. Gli abbonati potranno seguirlo su smart TV, computer, smartphone e tablet. Su Sky, l’incontro sarà incluso anche nel pacchetto dedicato al campionato di Serie A, mentre su DAZN sarà disponibile in esclusiva per gli utenti registrati alla piattaforma.