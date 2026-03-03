L'Inter ha 10 punti di vantaggio sul Milan secondo. Ma il campionato non è ancora chiuso. Forse, proprio grazie alla formazione di Massimiliano Allegri, che in un modo o nell'altro fa sentire il fiato sul collo ai cugini nerazzurri. La stagione del Milan, infatti, è particolarmente positiva soprattutto se paragonata alla 2024/2025.