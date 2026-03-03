derbyderbyderby calcio italiano serie a Milan, risultati che parlano chiaro: 16 punti in più rispetto alla stagione 24/25

Le statistiche del Milan sorridono a Massimiliano Allegri: stagione nettamente più positiva rispetto alla scorsa
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

L'Inter ha 10 punti di vantaggio sul Milan secondo. Ma il campionato non è ancora chiuso. Forse, proprio grazie alla formazione di Massimiliano Allegri, che in un modo o nell'altro fa sentire il fiato sul collo ai cugini nerazzurri. La stagione del Milan, infatti, è particolarmente positiva soprattutto se paragonata alla 2024/2025.

Milan, netto cambio di marcia

I punti in più sono un ottimo parametro per capire le differenze rispetto allo scorso campionato. Ma le statistiche sorridono alla squadra di Allegri anche con riferimento ad i gol segnati. Un insieme di note, queste, che portano ad essere fiduciosi verso il ritorno in grande stile del Milan in Champions League, la massima competizione europea. <<< CONTINUA A LEGGERE L'APPROFONDIMENTO SU MILANISTICHANNEL >>>

