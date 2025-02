Milan-Roma, il quarto di finale di Coppa Italia: ecco dove seguire il match in tv e in streaming. Andiamo a scoprirlo

Stasera va in scena la sfida di Coppa Italia, valevole come quarto di finale del torneo, fra il Milan di Sergio Conceicao e la Roma di Claudio Ranieri: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

Milan-Roma, come arrivano le due squadre al match — Il Milan, reduce dal pareggio nel derby contro l'Inter di Simone Inzaghi, cerca un altro trofeo dopo la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia potrebbe essere quello giusto per i rossoneri a caccia di soddisfazioni dopo un'annata non particolarmente esaltante. Discorso simile per la Roma di Claudio Ranieri che, per inseguire ancora un trofeo in questa stagione oltre all'Europa League, vuole puntare forte sulla Coppa Italia. Ecco perché entrambe le compagini giocheranno con i titolarissimi per cercare di raggiungere la semifinale.

Milan-Roma, ecco dove seguirla in tv e in streaming — Il match fra il Milan e la Roma si potrà seguire in diretta, in chiaro, su Mediaset, più precisamente su Canale 5. In streaming sarà possibile vedere la gara su Mediaset Play sia da mobile che da pc.