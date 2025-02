Milan-Roma, come arrivano i rossoneri e le scelte di Conceicao

Il Milan di Sergio Conceicao dovrebbe optare per un 4-2-3-1 classico per una sfida per la quale il tecnico portoghese non sembra particolarmente intenzionato ad operare del turnover. In porta ci sarà Mike Maignan, mentre sulla linea della difesa a quattro agiranno Walker e Theo Hernandez sulle fasce, al centro Tomori e Pavlovic, fra i migliori nel derby di Milano contro l'Inter. La diga di centrocampo sarà composta dai soliti Fofana e Musah. In trequarti spazio alla fantasia con Leao, Pulisic e il bomber rossonero Reijnders. In attacco Abraham è ancora favorito, ma occhio al possibile impiego dal primo minuto di Gimenez.