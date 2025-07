L'ex capitano del Chelsea ha poi proseguito: "Modric davvero è un ottimo colpo per il Milan. Porterà grande esperienza, è un grande nome che arriva in un grande club, il mio preferito in Italia". Il croato approda in Italia e in Serie A dopo una lunga avventura con la maglia del Real Madrid che seguiva la sua esperienza al Tottenham dove ha affrontato proprio John Terry, ai tempi capitano e bandiera del Chelsea.