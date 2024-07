Seconda uscita amichevole per il Monza di Nesta nel ritiro di Pontedilegno-Tonale. Al Campo Sportivo di Temù (Brescia) i brianzoli ne fanno sedici alla Nuova Camunia: c'è gloria anche per l'inglese Forson e il giovane Postiglione...

All'inizio del secondo tempo Nesta decide di cambiare otto uomini ed è subito il nuovo entrato Milan Djuric a timbrare il cartellino al 48' dopo un bello scambio con Gianluca Caprari. Al 51' è 8-1 per via dell'autorete di Giovanni Demurtas .

Al 55' Mattia Valoti di testa fa 9-1, Caprari si mette in proprio e al 62' con un diagonale mancino timbra il 10-1. Alla lista si iscrive anche Pedro Pereira al 66'. Dal 75' inizia il personale show del greco Georgios Kyriakopoulos che scaraventa un tiro potentissimo in rete per il 12-1. Prima gioia in maglia biancorossa per Omari Forson, centrocampista inglese classe 2004 ex Manchester United.