Monza, cambio al vertice: Mauro Bianchessi nuovo direttore sportivo

Il Monza ha apportato una modifica nel proprio organigramma: Mauro Bianchessi , già direttore generale del settore giovanile, assumerà anche il ruolo di direttore sportivo della prima squadra. La sua nomina comporta il passaggio di Michele Franco , che lascerà la carica di direttore sportivo ma continuerà a far parte del management del club. Questo nuovo assetto si inserisce in un periodo di preparazione per il mercato invernale, con Adriano Galliani , Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato, che continuerà a guidare la gestione tecnica affiancato dal consulente tecnico dell'area sportiva François Modesto. L’obiettivo è chiaro: potenziare la squadra con l’esperienza di Bianchessi anche a livello di prima squadra.

Un nuovo duo per la guida tecnica: Bianchessi e Floccari

In questa nuova fase, Mauro Bianchessi non sarà solo. Accanto a lui ci sarà Sergio Floccari, ex attaccante di Genoa e Lazio, che ha già collaborato con il club brianzolo come coordinatore tecnico della Primavera. Il Monza punta così a consolidare un team tecnico che possa garantire qualità e competenza. La scelta di affidarsi a figure già interne al club è un segnale di continuità e fiducia nel lavoro svolto finora, con Bianchessi che porta in dote una lunga esperienza nel settore giovanile, sia al Monza che al Milan, dove ha lavorato dal 2006 al 2017, contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti.