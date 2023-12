Monza, derby del cuore per Palladino: “Napoli emozionante per me, ma dobbiamo fare punti”

Vigilia di Napoli-Monza e, come di consueto, parola al tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino.

Michael Cuomo

E' il primo Napoli-Monza per Palladino tecnico dei brianzoli. L'anno scorso sotto il Vesuvio era ancora Stroppa il tecnico dei biancorossi. E per Palladino, napoletano nativo di Mugnano, non si tratta di una partita banale, con tanti parenti e amici allo stadio

Palladino sulla partita di domani

Le prime parole del tecnico dei monzesi: “So ora che farò cinquanta panchine in A, è una bella soddisfazione. Vogliamo fare una grande prestazione, affrontiamo i campioni d'Italia che hanno grandi giocatori. Ho visto una buona settimana, abbiamo lavorato bene e abbiamo voglia di fare punti. Dobbiamo ricominciare a fare bene. Voglio una squadra affamata di risultati. Possiamo fare meglio in fase realizzativa, mi interessa l'atteggiamento negli allenamenti, la competitività e l'identità di squadra. Ho provato molte cose in settimana, ho più soluzioni. Vorrei vedere l'atteggiamento giusto in campo. Qualche giocatore ha tirato un po' la carretta, vediamo quale cambio fare".

La mozione degli affetti di Raffaele Palladino: “Sarà emozionante, è la prima volta al Maradona. Ho affrontato tante volte il Napoli da calciatore, sono un figlio di Napoli e ho vissuto li con la mia famiglia e gli amici. Il mio cuore è sempre lì. Verranno tanti a vedermi, sarà una bella emozione domani. Il Napoli ha qualche assenza, ma sono sempre i campioni d'Italia, sono sempre forti. Proveremo a metterli in difficoltà con le nostre armi e la nostra mentalità perchè abbiamo bisogno di punti”.

Palladino sul recupero di D'Ambrosio: “Mi è piaciuto quell'intervento con la Fiorentina. L'atteggiamento non l'abbiamo mai sbagliato, chiedo la cura dei dettagli e l'approccio alla gara”. Di recente il leader della curva dei tifosi biancorossi, Fausto Marchetti, ha parlato di una certa "freddezza" nel rapporto tra squadra e tifoseria: “I tifosi hanno tutto il diritto di esprimere il proprio parere, ci tengo a precisare che vorrei sempre avere le porte aperte ai tifosi. Quest'anno non è stato fatto causa lavori. Purtroppo non siamo riusciti a riaprire le porte, ma lo faremo a breve. Li vorremo riabbracciare al centro sportivo”.

