Monza, Galliani: “Pessina infortunio pesante. Idee di mercato? Ne parliamo a gennaio”

Il Monza perde per infortunio Pessina e a parlarne è stato lo stesso Adriano Galliani: le dichiarazioni rilasciate in occasione dell'Assemblea di Lega.

Alessia Gentile 22 novembre 2024 (modifica il 22 novembre 2024 | 17:34)

Al di fuori della sede della della Lega Serie A, Adriano Galliani ha lasciato trapelare qualche informazione in più sull'infortunio di Matteo Pessina e non solo. Ecco le parole dell'amministratore delegato del club brianzolo.

Galliani sull'infortunio di Pessina e sul futuro del Monza — In occasione dell'Assemblea della Lega Serie A è stato intercettato dai giornalisti presente anche Adriano Galliani che ha dichiarato: "Per Pessina è un infortunio pesante, ma per fortuna non deve operarsi. Due tendini non mi erano mai capitati in 50 anni nel calcio. Idee per sostituirlo? Il mercato è a gennaio, è inutile parlarne ora non ne parlo adesso. Il nostro mercato è il campionato e dobbiamo pensare a fare punti".

"Se c’è sempre fiducia in Nesta? Assolutamente, fiducia totale. Andiamo avanti così, la squadra gioca bene e ci riprenderemo. Sul fronte societario non c’è nessuna offerta non c’è nulla. Il Monza è di Fininvest. Milan-Juventus? Domani sarò allo stadio e ovviamente tiferò per il Milan. Oltre alla finale di Champions col Manchester, ricordo la vittoria con il gol di Locatelli e quello meraviglioso della doppietta di Weah a Torino. Credo che avrà assistito a 60 Milan-Juve e ce l'ho nel cuore. Trentuno anni non si possono dimenticare".

