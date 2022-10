Monza, inaugurata la targa dedicata a Luigi Berlusconi

Un centro importante quello di Monzello, completamente ristrutturato rispetto al passato, a partire in primis dai campi esterni, ma non solo. La struttura copre una superficie di 87.300 mq, con 15 campi di allenamento (12 maschili e 3 femminili), e ben 3 palestre. Lo stesso ingresso è stato rivisitato, con un importante ampliamento, e da quest’oggi porta una targa importante, nel ricordo di “papà” Luigi Berlusconi. Una spinta in più per i ragazzi biancorossi.