Monza, Monica Colombo: “Galliani ha un dilemma interiore…”

La giornalista Monica Colombo ha voluto parlare del Monza post-Berlusconi ai microfoni del Corriere della Sera: "Galliani ha un dilemma interiore: da una parte, per il senso di riconoscenza e l’amore incondizionato per la famiglia e i figli di Berlusconi, è pronto a raccogliere ogni invito o incarico che gli verrà proposto, mentre a livello personale è evidente la passione per il Monza che nel frattempo non è diminuita o andata scemando".

"L’amore per il Monza in Galliani è rimasto intatto - spiega la collega -. Non è neanche detto che, se gli venisse proposto di tornare in politica per riempiere il seggio vacante di senatore lasciato a Monza da Berlusconi, sia costretto a lasciare le cariche che al momento ricopre nel club".