Monza, Palladino: “A San Siro dobbiamo crederci e lottare per Silvio Berlusconi”

Le parole del tecnico dei brianzoli: "Quella che abbiamo è una bella classifica. Vincere aiuta a vincere, questa è stata una bellissima settimana. Siamo soddisfatti del percorso ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Vogliamo segnare di più ma anche mantenere la solidità difensiva. Dobbiamo fare la prestazione, credo che il Monza possa fare bene. Lavoriamo per giocarcela con tutti".

Poi il passaggio sui singoli, a partire da Colpani: "Andrea sa cosa voglio da lui. Deve continuare a lavorare, sia sul campo che fuori (alimentazione, palestra…). Lo so che può fare di più e deve farlo. Gli avversari lo conoscono. Caprari? E' un'assenza che pesa, ci manca tanto ma chi l'ha sostituito ha fatto bene. Dany, Vignato Machin possono mantenere il suo livello. Per il recupero ci vuole ancora un po' di tempo.

L'appuntamento con il Milan reduce da Newcastle non è banale, visto che si tratta del primo Milan-Monza senza Silvio Berlusconi: "E' la prima volta che affrontiamo il Milan senza di lui. Mi diceva sempre “Chi ci crede combatte e vince” cercheremo di farlo per lui. Era molto ambizioso e dobbiamo proseguire su questa mentalità. Il Milan ha tante assenze ma le grandi squadre riescono sempre a sopperire. Questo è lo spirito della grande squadra, ci aspettiamo una partita difficile e complicata. Dovremo essere bravi in tutto e non sbagliare nulla".