Monza, Palladino: “Genoa tosto, dobbiamo recuperare i punti lasciati per strada”

Il Monza viene da una sconfitta e il Genoa da una vittoria solo sfiorata contro l'Empoli. Gara non semplice per entrambe le squadre...

Michael Cuomo

Raffaele Palladino per la prima volta contro il "suo" Genoa da quando allena il Monza. Accadrà domani domenica 10 dicembre alle 15.00 sul terreno dei biancorossi brianzoli.

Una vigilia particolare

Le dichiarazioni della vigilia dell'allenatore del Monza: "Il Genoa è tosto da affrontare, dobbiamo avere un grande impatto emotivo perché i punti cominciano a essere pesanti. Ho studiato Gilardino, lo conosco da tanto tempo. Dovremo avere l'atteggiamento giusto”.

La vigilia di Monza-Genoa è anche l'occasione per dare uno sguardo complessivo a quanto fatto fin qui: "Probabilmente abbiamo lasciato dei punti per strada, ma sono sempre convinto che poi nella stagione i punti li recuperi. La speranza è quella di ritrovarli. Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione di maturità contro la Juventus, il rammarico c’è sempre e il dispiacere rimane. Abbiamo reagito bene e siamo carichi per domani. È fondamentale l’apporto dei subentrati, chi lo fa deve dare una sterzata importante e sono soddisfatto di questo".

(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Sempre Palladino, questa volta sui singoli: “Con Dani Mota ho parlato, lui sa cosa voglio e cosa mi aspetto. Sa che può dare di più e deve farlo. Gli voglio bene, il mio compito è cercare di tirare fuori il 100% da ogni giocatore. Se un giocatore non rende mi faccio anche io delle domande su come posso metterlo a suo agio. Sono sicuro che troverà le sue giocate e la sua continuità. Izzo spero di recuperarlo in settimana. Martedì dovrebbe rientrare con il gruppo, se tutto va bene ci siamo.

Non solo: "Valentin Carboni è un ragazzo che mi piace, davvero. Per atteggiamento mi piace molto. Il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via. Ha la mentalità giusta nel lavoro quotidiano e ha fatto una settimana davvero alla grande. Deve sempre continuare a lavorare così, come tutti gli altri giovani della rosa. Vignato soffre del solito problema agli adduttori, ha fatto un percorso oculato mettendo a disposizione esperti e altro. Sembra che abbiamo intrapreso la strada giusta, martedì rientrerà con il gruppo. Sensazioni buone”.

