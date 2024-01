Monza, Palladino: “Io e Galliani d’accordo al 100% sul mercato, stravedo per Bondo”

Le prime considerazioni sono sul percorso della squadra a una giornata dal termine del girone d'andata: "In questo percorso abbiamo costruito un buon Monza, siamo una squadra compatta. I nostri principi di gioco sono chiari, mi piace pensare che siamo in continua crescita, ma si può sempre migliorare. Io assente per squalifica? Sapete che vivo la partita in maniera intensa, mi sentirò come un leone in gabbia. So di avere uno staff forte, io sarò in tribuna con i ragazzi delle video analisi. In panchina ci saranno Citterio e Peluso, saremo in continuo contatto. Vogliamo rendere indimenticabile il nuovo anno, abbiamo fatto un 2023 strepitoso e vogliamo ripetere l'anno. Ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Vogliamo continuare a stupire.