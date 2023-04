Monza, Palladino: “Non mi prendo meriti – Il mio futuro? Non mi va di parlarne”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato al termine del match vinto con la Fiorentina, grazie al rigore di Pessina autore del gol del definitivo sorpasso. Diverse le considerazioni del mister, soddisfatto della prestazione dei suoi: “Oggi abbiamo avuto difficoltà, non riuscivamo esternamente per merito della Fiorentina, potevamo fare un po' meglio soprattutto con le posizioni del corpo. Abbiamo sbagliato qualcosina che di solito non sbagliamo e siamo andati verticali perché avere una squadra che ti attacca forte in avanti devi essere bravo ad attaccare gli spazi. Siamo una squadra che va verticale se possiamo oppure se abbiamo spazio possiamo palleggiare. Oggi é stato solo un peccato la partenza, riprenderla é stato davvero bello. Siamo soddisfatti tutti”.

“Se avevamo preparato la giocata del 2-2? Non l'avevamo preparata - prosegue l’allenatore dei brianzoli -, é merito dei ragazzi. Non giochiamo su codifiche, giochiamo per principi cercando di fare rotazioni e creare la superiorità. C'é un'identità ben chiara, sappiamo quando attaccare forti in avanti e trovare la superiorità. Non mi prendo meriti per il secondo gol. Il mio futuro? Non mi va di parlare di contratto, é prematuro. Sono concentrato per la mia squadra, non voglio perdere nemmeno un minuto di tempo per i miei ragazzi. A Monza sto bene, voglio parlare a fine campionato. Sono riconoscente a questa società, non c'é nessuna fretta”.