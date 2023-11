Monza, Palladino: “Sono soddisfatto, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra”

Al Bentegodi il match è deciso dalla prima doppietta in Serie A di Lorenzo Colombo e dai gol di Caldirola e Folorunsho. Quarta vittoria in campionato per i brianzoli che hanno sedici punti dopo undici giornate

Davide Capano Redattore

La quarta vittoria in campionato del Monza arriva sul campo del Verona. L'allenatore Raffaele Palladino ha commentato così la partita ai microfoni di Sky Sport: "Sono arrivati i tre punti e per noi oggi era come una finale. Dovevamo essere consapevoli del momento delicato. Venire qui a Verona e fare una prestazione del genere è importante, ho fatto i complimenti ai ragazzi, e questa vittoria è il frutto della settimana di allenamento. Complimenti a tutti, a chi è partito dall'inizio e a chi è subentrato. I giovani stanno facendo molto bene. Queste sono grandi soddisfazioni, i ragazzi se la meritano. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' ma poi abbiamo trovato il secondo e terzo gol. Bene così".

"I gol tutti brianzoli? È una grande soddisfazione per la società che ha scelto giocatori con senso di appartenenza - continua il tecnico -. Complimenti a Galliani e non dimentichiamo il presidente Berlusconi che voleva una squadra di tanti italiani. Non siamo solo Colombo e Colpani, in tanti stanno facendo bene, potrei e vorrei citarli tutti. Questo è un grande Monza, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra, non abbiamo fatto ancora nulla. Come avevo preparato la partita? Giocare con la difesa a quattro non ci cambia nulla, il nostro è un lavoro quotidiano. Ci alleniamo per giocare a tre o a quattro, non ci cambia niente. I ragazzi si divertono a giocare, vogliamo mettere in difficoltà tutte le squadre. Abbiamo sofferto l'inerzia della gara nei primi 15 minuti del secondo tempo, poi abbiamo modificato qualcosa e siamo stati molto bravi. Se vogliamo alzare l'asticella? Ho avuto una grande bravura con la squadra di inculcare una mentalità, grazie al mio staff, per sopperire alle grandi qualità tecniche e fisiche che hanno le grandi. Vogliamo provare a giocarcela contro tutti, con mentalità. Abbiamo fatto un grande percorso, al di là dei giocatori che abbiamo perso. I giocatori che ho quest'anno sono i migliori che posso avere, migliorano giorno dopo giorno. Non dobbiamo montarci la testa, tutti fanno punti, anche le cosiddette piccole se la giocano anche con le grandi. Il campionato è equilibrato, vogliamo crescere senza pensare alla classifica".

Anche Lorenzo Colombo, autore di una doppietta, ha parlato al termine del match a Sky Sport: "Al di là del gol mi sta aiutando tanto, ci parliamo spesso, riesce comunque a darmi quel qualcosa in più. Il campionato è ancora lungo, lavoriamo per partite come questa. C'è senso di appartenenza per la squadra del mio territorio, dentro sento una grande emozione. Sicuramente oggi avevamo contro una squadra molto tosta, che ha messo in campo grandi qualità anche sotto il punto di vista caratteriale. Abbiamo imparato dalla scorsa partita, abbiamo messo in campo il miglioramento ed è arrivata la vittoria". Poi a Dazn ha aggiunto: "A chi va la dedica della doppietta? La dedica va alla mia ragazza, alla mia famiglia, al mio mental coach, a tutte le persone che credono tanto in me e a Galliani. Su cosa lavoro con il mental coach? La mente in generale e tutto ciò che gira a torno ad essa, è fondamentale per noi calciatori. Bisogna saper toccare i tasti giusti per trovare prestazioni come questa. Il tiro da fuori che mi riesce spesso? Mi piace, è la mia caratteristica principale. Come mi trovo con Vignato e Colpani? Siamo giovani e italiani, ci troviamo bene e speriamo di creare più gol. Se ho parlato con Baroni? Non ci siamo parlati, ma ringrazierò sempre lui e il suo staff perché sono stati fondamentali per il mio percorso. Se il Monza può sognare l'Europa? Ci piace sognare, ma prepariamo le partite in settimana con questo spirito. Solo così possiamo trovare altri punti importanti".

