Monza, Palladino: “Stiamo mantenendo tutti i nostri obiettivi – Il Papu? Aspettiamo…”

Reduce dal pareggio di Udine, il Monza si appresta ad affrontare l'Hellas Verona in una partita importante in chiave salvezza. Il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Vigilia di Monza-Verona

All'andata a Verona, aveva vinto il Monza: Fu un'ottima prestazione, con diversi cambi di sistemi di gioco. Per noi i numeri non sono importanti ma gli interpreti. Domani sarà una partita diversa, loro hanno cambiato tanti giocatori. Dovremo avere grande aggressività, grinta e mantenere la nostra identità. Si parla tanto degli allenatori in alto in classifica, ma credo che Baroni sia uno dei più bravi, anche per la situazione che si è creata a Verona. Lo stimo molto come uomo e allenatore. Credo che il Verona si sia rinforzato dal mercato di gennaio.".

Il momento del Monza dopo la vittoria sul Sassuolo e il pareggio di Udine: "Raccogliamo i frutti del lavoro che facciamo durante la settimana, oggi in serie A la tenuta atletica è fondamentale. Nello specifico, alcuni giocatori hanno riposato meno ma finché mi danno risposte scenderanno in campo. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi per la stagione che stanno facendo, a partire dalla passata stagione. A volte ci dimentichiamo di quello che stiamo vivendo in Serie A, i ragazzi vanno gratificati perché stanno mantenendo tutti gli obbiettivi. Il complesso della squadra è in costante crescita. Salvezza? Non dobbiamo pensare a quello che sarà, come ho già detto il nostro focus è rivolto solo al Verona, se non la affrontiamo con umiltà può trasformarsi in una partita sporca. Siccome non voglio vedere ciò che è successo a Empoli dobbiamo rimanere concentrati. Dovremo essere bravi a saper far tutto".

I temi della conferenza si sono poi spostati sui singoli: "Colpani? Ringrazio Andrea per tutte le prestazioni che ci ha fornito, a inizio stagione gli parlai e lui è stato bravo a cogliere le occasioni che si sono create. E' cresciuto molto a livello mentale, ha avuto un momento di flessione ma si è subito rimesso sui giusti binari. Confermo quello che ho detto su Colombo, ha avuto diversi fastidi muscolari e non riusciva ad esprimere il suo potenziale. Adesso ha rifiatato e lo vedo con una forza diversa in allenamento, ribadisco che sarà il nostro acquisto di gennaio. Papu Gomez? Aspettiamo notizie, la nostra speranza è quella di riabbracciarlo presto, non conosco i tempi. Io stravedo per Valentin Carboni, deve pensare solo e soltanto a questa stagione. Vuole migliorarsi di giorno in giorno, il suo percorso di crescita passa attraverso la quotidianità. Le offerte dal mercato non lo devono colpire".

Palladino sulle palle inattive e gli infortunati: "Angoli e punizioni sono un aspetto importante, ci lavoriamo tanto, non abbiamo grandi saltatori però credo che possiamo migliorare. Poi dipende anche da stagione a stagione. Per quanto riguarda gli infortuni, su Caprari non riesco a rispondere, è un percorso lungo. Vedo che migliora quotidianamente e la speranza è di riaverlo al più presto. Abbiamo solo Vignato fuori, gli altri stanno tutti bene, compreso Gagliardini".

