Monza, Palladino: “Tre punti d’oro, mi è piaciuto soffrire insieme alla squadra”

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto con la Cremonese . Diverse le analisi effettuate dal tecnico dei brianzoli: "Ci aspettavamo una partita anche sporca, di duelli e d'intensità. Sapevamo che poteva incanalarsi così, soprattutto dopo un grande approccio. Ci tenevo tanto, i ragazzi sono entrati benissimo in partita andando in vantaggio. Poi la Cremonese ha reagito e ci ha messo in difficoltà, mentre noi ci siamo abbassati e non abbiamo sfruttato bene tante ripartenze. Loro mettevano tanti cross e noi abbiamo perso qualche duello. Non mi è piaciuto che alla fine abbiamo un po' smesso di giocare, ma credo che questa sia stata la vittoria del gruppo e della squadra è mi è piaciuto soffrire insieme a loro.

Ottimo segnale dall'attacco? Io ero convinto che prima o poi arrivasse, perché già prima della sosta andavamo in gol con continuità e a me interessa mettere gli attaccanti in condizione di fare gol. Grande lavoro degli attaccanti nel primo tempo e poi di quelli che sono entrati. Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio. Oggi credo che sia stata la partita che abbiamo giocato meno bene delle altre, anche per merito degli avversari. A tratti però abbiamo giocato bene e sono felice. Il campo era difficile, venivamo da due ottime prestazioni e abbiamo portato a casa tre punti d'oro. Di Gregorio? Io ho la fortuna di avere due grandissimi portieri, quasi non da neopromossa. Sono due grandi professionisti e Cragno ha accettato le scelte anche se soffre a star fuori. In panchina è il primo ad esultare con i compagni, a dare consigli e spero di dargli maggiore spazio già a a partire dal match di Coppa Italia di giovedì. Se guardiamo avanti o solo indietro in classifica? Non guardiamo oltre. Per me la nostra salvezza equivale ad uno scudetto. Siamo una neopromossa e il primo anno in A è sempre il più difficile. Siamo in crescita e non dobbiamo farci distogliere dal nostro obiettivo che è la salvezza".