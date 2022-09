Monza, Stroppa: “La squadra è completa, domani faremo una grandissima partita”

In seguito alla chiusura del calciomercato, il tecnico brianzolo si ritiene pronto e convinto delle potenzialità della propria squadra. Diverse a tal proposito le considerazioni effettuate da mister Stroppa, felice dei nuovi acquisti: “La squadra si è completata, il gruppo da due giorni si allena molto bene, sono sicuro che domani faremo una grandissima partita. Non ci sono problemi tattici o di modulo, continuiamo col lavoro. È chiaro che vorremmo fare punti, è fondamentale per dare valore a ciò che stiamo facendo. Complicazioni? Mi dispiace non aver avuto subito a disposizione la squadra. Da due giorni ho la squadra in mano e mi sto divertendo, sono assolutamente soddisfatto. Adesso siamo completi per quello che riguarda la lista. Se la scorsa stagione abbiamo portato a casa la promozione è perché abbiamo alzato l'asticella della cattiveria. In Serie A ci sono delle partite in cui non puoi compensare a livello tecnico, devi metterci qualcosa a livello caratteriale.