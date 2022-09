Monza, Palladino: “Non vedo l’ora di andare in campo, sto vivendo un sogno”

A Monzello conoscevo già l’ambiente e i giocatori, sono rimasto piacevolmente colpito dal gruppo, sono ragazzi pronti a mettersi in discussione, voglio vedere tutti e nessuno deve sentirsi escluso. Individualmente siamo molto forti, perciò abbiamo la possibilità di provare varie soluzioni, ho provato la difesa a 3 e a 4 ma non ho ancora deciso. Dovremo mantenere un certo equilibrio nelle varie fasi.

Per il mio debutto? Non sono emozionato, magari non mi sono ancora reso conto, ma la mia storia dice questo, è una questione caratteriale. Non vedo l’ora di andare in campo, sto vivendo un sogno. Se sono pronto lo dirà il tempo.