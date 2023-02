Monza, Palladino: “Ci è mancato un pizzico di coraggio in più”

Nonostante la buona performance del Monza, il risultato è deciso dalla rete di Messias nel primo tempo. Diverse le considerazioni di mister Raffaele Palladino che ha analizzato i momenti salienti del match: "Nel primo tempo siamo stati bravi in fase di non possesso palla, concedendo poco ad una grande squadra come il Milan. Il rammarico sta nella fase di possesso palla dove siamo stati troppo leggeri. Abbiamo perso troppo velocemente il pallone in più occasioni. Ci è mancato un pizzico di coraggio ed intraprendenza. Nella ripresa invece meglio, abbiamo provato a giocare ed abbiamo fatto anche delle rotazioni. Bene la fase difensiva anche se c'è stata qualche loro ripartenza. Ci è mancato il guizzo finale anche perché il Milan fisicamente poteva calare. Ho fatto comunque i complimenti alla squadra.

Chi è subentrato ha fatto bene, dando energia fisica e mentale. Il Milan chiaramente è sceso fin prestazione ma si è difeso bene. Personalmente ho provato interpreti e moduli di gioco per cambiare le cose però non è andata bene, non siamo riusciti a riprenderla. Il palo di Ciurria mai visto nella mia carriera, palo, schiena del portiere. Vorrà dire che la prossima volta andrà meglio. Ciurria è un calciatore per cui stravedo, con grandi qualità fisiche e tecniche e sta crescendo. Strano che uno come lui non abbia fatto una carriera importantissima perché per me può giocare ovunque e dovunque in campo. Se ho sentito il presidente Berlusconi dopo la partita? Il presidente Berlusconi non l'ho sentito, ho parlato con Galliani che ci ha riferito che era comunque contento della partita. Ci ha detto di essere orgogliosi per come giochiamo a calcio. Dispiace aver perso l'imbattibilità ma questa partita ci farà crescere tanto".