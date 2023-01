Monza, Palladino: “Domani scontro salvezza, bisogna mantenere la calma”

Le parole del tecnico alla vigilia del match con la Cremonese

Diverse le considerazioni di Palladino che fa il punto della situazione: "Siamo felici del percorso che stiamo facendo; è un percorso di crescita, ancora lungo. Siamo soddisfatti e felici. L'entusiasmo va benissimo, le rimonte vanno bene, le prestazioni sono ottime e convincenti, ma non abbiamo fatto ancora nulla; dobbiamo mantenere la calma e l'umiltà. Domani è uno scontro salvezza, contro una squadra difficile, in un ambiente ostico. Non dobbiamo guardare la classifica, ma fare una grande prestazione con una grande grande intensità. Non guardo la classifica. Le partite sono tutte difficili e complicate. Anzi, domani sarà più difficile rispetto a Fiorentina e Cremonese. Voglio vedere grande umiltà, senza sottovalutare nulla; il lavoro settimanale mi lascia buone indicazioni in vista di domani. Sugli infortunati: Sensi sta lavorando con la squadra da qualche giorno, vediamo nella rifinitura come va; gli manca il ritmo gara, ma vediamo se riusciamo a portarlo quantomeno in panchina. Rovella ha lavorato in parte con la squadra e vediamo se riusciamo a recuperarlo in extremis. Donati è ancora fuori.

Fuorigioco semiautomatico? Io sono pro tecnologia, è un dato certo e oggettivo. Se va a migliorare una situazione mi fa piacere, però gli errori arbitrali ci possono stare e fanno parte del gioco, è anche questo il bello del calcio. Arbitri? Io sono dalla parte della buona fede e dico che bisogna lasciar lavorare gli arbitri in maniera tranquilla e serena; so quanto lavoro fanno. Credo che sia il lavoro più difficile tra tutti quelli che scendiamo in campo: sono sotto pressione, devono decidere in una frazione di secondo e non è facile. Domani tatticamente dobbiamo essere bravi a calarci nella gara: se diventa sporca dobbiamo essere sporchi, se si gioca più a calcio dobbiamo farlo. Le trasferte sono tutte complicate, le ultime due lo erano ancora di più, ma io voglio sempre umiltà e consapevolezza nei nostri mezzi. Ce la possiamo giocare con tutti, perdere o vincere con tutti.

Dany Mota? È un giocatore straordinario, sta facendo benissimo, gli manca qualche gol. Sono sicuro che farà questa seconda parte di campionato alla grande. Posso metterlo ovunque in attacco. Ciurria? Patrick ha delle caratteristiche importanti, ha strappo, gamba e intelligenza calcistica; può giocare ovunque. Mi piace vederlo a piede invertito, sicuramente lo vedremo dalla parte destra... Non so ancora dove, nella rifinitura proveremo a capire quale sia la situazione migliore per lui.

Birindelli? Ha fatto una grandissima partita contro l'Inter, ha limitato Dimarco. È un ragazzo eccezionale, competitivo, positivo, a me piace tantissimo. Ha avuto la sua occasione e l'ha sfruttata, come del resto Machin e qualche altro. Come risponde a Simone Inzaghi? Lo stimo tantissimo, per me è un bravissimo allenatore. Gli errori arbitrali fanno parte del gioco, mi spiace per l'errore arbitrale che c'è stato. Poi mi piace parlare di calcio, non voglio fare polemica. È un po' riduttivo focalizzarsi sull'errore, però la forza di una grande squadra è quella di sopperire agli errori che ci sono. Rivincita contro la Cremonese? Ero a casa a tifare per il Monza l'anno scorso. Poi questo campionato è tutt'altro, il Monza è in Serie A e l'obiettivo è la salvezza. Alvini è molto bravo e preparato, è venuto a fare una lezione a noi corsisti a Coverciano.

Galliani ci trasmette grande passione e grande voglia. È innamorato della squadra, ci trasmette grande senso di appartenenza ed entusiasmo, con sorriso e passione. Le sue esultanze fanno capire come vive il calcio. Ci abbiamo riso e scherzato su, lo abbiamo fatto vedere in video con la squadra creando un momento di entusiasmo bellissimo con la squadra. La proprietà non ci fa mancare nulla. È stata una settimana molto emozionante, ci sono state tante dichiarazioni e sarà un momento toccante. Poi penseremo a giocare e andare avanti, la vita è anche questo. Carlos Augusto e Ciurria insieme? Non guardo allo scorso anno, a me interessa il gruppo di quest'anno. I due hanno grande qualità, corsa, strappo e gamba. Io sono felice quando mettiamo i giocatori in grado di esprimersi al 100%. Se non ci riesco perdo delle ore a casa a studiare come farli rendere al 100%".