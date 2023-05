Monza, Palladino: “Futuro? Non ho ricevuto nessuna offerta. Penso al Monza”

Le parole del tecnico alla vigilia del match col Torino. E' la prima volta che Palladino incontra i granata in stagione, all'andata in panchina era presente Giovanni Stroppa per il Monza...

Serena Calandra

Le parole del tecnico del Monza alla vigilia del match con il Torino. Diverse le considerazioni del mister: "Juric? Mi spiace non poterlo affrontare sul campo, mi avrebbe fatto piacere abbracciarlo, Ivan è un amico. La partita di domani vale tanto, andiamo ad affrontare una squadra che ti mette veramente in difficoltà. Domani voglio vedere una squadra affamata. Futuro? Non ho ricevuto nessuna telefonata da parte di nessun club, queste cose le gestisce il mio agente. Non voglio sentire nulla che sia al di fuori del Monza. Il focus deve essere sulla squadra".

Turnover?

La risposta di Palladino: "Ci stiamo pensando, ho tante alternative, chiunque andrà in campo si comporterà alla grande".

Gli altri temi

Izzo: Con Armando c'è un rapporto umano fantastico, oltre che essere un gran calciatore è anche una grandissima persona. E' un ragazzo genuino, gli siamo vicini per ciò che gli sta accadendo".

Su Ibrahimovic: Zlatan l'ho conosciuto alla Juve, quando giocava era un mio modello di gioco. Mi accodo a ciò che ha detto Galliani, non si parla di mercato".

Il suo rapporto con la squadra: "Io sono semplicemente me stesso con i miei ragazzi, mi viene naturale. Oltre i calciatori ci sono gli uomini, anzi vengono prima. Bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti e mi piace molto. E' una cosa complicata ma molto bella. Ogni giorno, ogni minuto imparo qualcosa. Quest'anno per me è stata una scuola. In questo lavoro non puoi non sbagliare, ed è giusto così."