Monza, Palladino: “Peccato per la Coppa ma siamo consapevoli delle nostre capacità”

"I complimenti fanno sempre bene però non dobbiamo distrarci e focalizzarci sul nostro obiettivo, che è la salvezza. Io non guardo la classifica ma partita dopo partita, quindi il Sassuolo. Contro la Cremonese abbiamo avuto 25 minuti di calo che mi hanno dato grandi indicazioni, dalle cose negative si portano a casa cose positive. La squadra ha dimostrato di saper soffrire. Il Sassuolo viene da un periodo difficile, ma è una realtà affermata da anni in Serie A, e domani sarà uno scontro salvezza importante. Per fortuna stanno rientrando diversi giocatori, Sensi ha bisogno di minutaggio. Dany e Rovella stanno meglio e dovrebbero essere entrambi a disposizione. Donati è l'unico ancora indisponibile".

Ancora Palladino: "Allo Stadium in spogliatoio c'era rammarico e ciò mi ha fatto molto piacere perché siamo consapevoli delle nostre capacità. Sul mercato rispondo come sempre, siamo a posto così, credo non succederà nulla sul mercato. Valoti è un leader silenzioso, uno degli artefici della promozione lo scorso anno. Conto molto su di lui, è stato anche un po' sfortunato nel corso della stagione sotto l'aspetto fisico".

Così sul prossimo avversario, il Sassuolo: "Dobbiamo pensare a noi e non guardiamo in casa degli altri, come Monza posso dire che dobbiamo prendere esempio da una realtà come quella neroverde. Dionisi è un grande allenatore. Domani mi piacerebbe vedere uno stadio bello pieno. Hanno tantissimi giocatori bravi, individualità di livello molto importante. Frattesi ne è un esempio, me lo ricordo bene qui a Monza. Non guardo la media punti, a me interessa la crescita di ogni singolo ragazzo e che la squadra dia il 100%. Giochiamo pensando alla soluzione più adeguata. Torniamo a quattro mesi fa quando dissi che il modulo non conta bensì i sistemi di gioco, il calcio si sta evolvendo; si può passare tranquillamente da tre a quattro dietro. La squadra ha risposto molto bene".